В Вологодском районе участковый организовал для подростков бесплатную секцию по французскому боксу

В поселке Грибково Вологодского района появилась бесплатная секция по французскому боксу. Организовал и проводит занятия в ней местный участковый Руслан Верещагин.

Руслан Верещагин живет в поселке Грибково более 20 лет и занимается саватом с начала 2000-х годов. Он неоднократно становился победителем первенства региона и стал бронзовым призером первенства России в 2014 г. По словам полицейского, организовать бесплатные спортивные занятия для подростков он решил во время беседы с мальчишками, которые были не заняты в свободное время после школы. В настоящее время тренировки проводятся трижды в неделю, причем возраст и физическая подготовка участников не имеют значения, сообщает пресс-служба областного УМВД.

По словам председателя Федерации сават Вологодской области Алексея Петрушина, участковый Верещагин имеет достаточный опыт в данном виде единоборства, чтобы правильно обучить юных спортсменов.

Сават в переводе с французского языка означает «старый ботинок», этому виду бокса более 300 лет. Это боевое искусство, в котором используются в равной мере и руки, и ноги, комбинируя элементы западного бокса и удары ногами. Сначала сават был типом уличного боя, популярным в Париже и северной Франции. Затем единоборство стало лицензированным видом спорта.