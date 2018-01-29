В Вологодскую область поступила вакцина от пяти инфекций для детей из "групп риска"

10 800 доз комбинированной вакцины «Пентаксим» от 5 инфекций: дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и гемофильной инфекции типа B, - поступили в Вологодскую область, сообщает региональный департамент здравоохранения.

- Она предназначена только для иммунизации детей, относящихся к группам риска, в том числе недоношенных и маловесных детей, детей с иммунодефицитными состояниями, анатомическими дефектами, онкологическими заболеваниями и/или длительно получающим иммуносупрессивную терапию, находящимися в домах ребенка, - говорится в сообщении.

Плановая вакцинация будет проводиться в возрасте 3, 4,5 и 6 месяцев. Ревакцинация проводится однократно в возрасте 18 месяцев. В ближайшее время вакцину распределят по районам области.