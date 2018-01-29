Волейболистки череповецкой "Северянки" проиграли "Импульсу" из Волгодонска

29.01.2018 [Спорт]

Волейболистки череповецкой «Северянки» уступили волгодонскому «Импульсу» в матче Регулярного чемпионата Высшей лиги А, прервав тем самым победную серию из 22 матчей. Последний раз «Северянка» проигрывала в 15 туре сезона 2016/2017, в конце марта 2017 года.

В субботнем матче против волгодонского «Импульса» «Северянка» проиграла два первых сета 25:22 и 25:21. Несмотря на третий сет, который остался за череповецкими спортсменками, четвертый взял «Импульс», выиграв его 25:22, а вместе с ним и матч. Итоговый счет -  3:1. Однако уже в воскресенье «Северянка» взяла реванш, одержав убедительную победу над «Импульсом» - 3:0. 

 «Северянка» по-прежнему уверенно идет на первом месте, опережая ближайшего соперника курский «ЮЗГУ-Атом» на 20 очков. В следующем туре 10-11 февраля «Северянка» во Владивостоке сыграет с одним из своих главных соперников - «Приморочкой».

Тэги: волейбол
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