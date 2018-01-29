Начальником департамента госслужбы Вологодской области назначен Павел Смирнов

Новым начальником департамента государственной службы и кадровой политики Вологодской области стал Павел Смирнов. Сегодня на оперативном совещании руководителя представил глава региона Олег Кувшинников. Как сообщает пресс-служба областного правительства, ранее Павел Смирнов занимал должность главного советника управления совершенствования управленческих процессов.

- Павел Александрович - человек профессиональный, компетентный. Поэтому главная задача департамента – это улучшение эффективности работы государственных служащих, подготовка кадрового резерва, улучшение профессиональной квалификации и продолжение оптимизационных процессов, которые происходят в течение 6 лет. За этот период мы оптимизировали количество государственных служащих на 32 % – почти 1100 человек, что только улучшило эффективность нашей совместной работы. Такую же работу нужно проводить и на муниципальном уровне, - поручил новому начальнику департамента губернатор Олег Кувшинников.

Павел Смирнов родился в Грязовце. Закончил Вологодский политехнический институт и Северо-Западную Академию государственной службы. Является кандидатом технических наук, работал в Комитете по делам молодежи, департаменте международных, межрегиональных связей и туризма Вологодской области, Корпорации развития региона, региональном центре поддержки предпринимательства Вологодской области и в управлении совершенствования управленческих процессов правительства Вологодской области.

Напомним, предыдущий начальник департамента госслужбы Вологодской области Вячеслав Приятелев в декабре прошлого года стал ректором ВоГУ.