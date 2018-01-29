Мэр Вологды Сергей Воропанов отметил рост городской экономики

29.01.2018 [Экономика]

Мэр Вологды Сергей Воропанов подвел предварительные экономические итоги 2017 года. По его словам, городская экономика демонстрирует рост.

Так, оборот крупных и средних организаций города Вологды за 11 месяцев 2017 года составил 165,4 млрд. рублей. Увеличение относительно аналогичного результата 2017 года составило 7,1%.

Ведущее место в структуре оборота занимают организации оптовой и розничной торговли – 32,6% (54,0 млрд. руб), далее следуют предприятия обрабатывающих производств – 26,5% (43,8 мдрд. руб.), а также организации, осуществляющие обеспечение электрической энергией, газом и паром и кондиционирование воздуха – 24% (39,8 млрд. руб).

На традиционной пресс-конференции Сергей Воропанов отметил и негативные показатели в экономической ситуации города.

«За 11 месяцев 2017 года снизились объемы отгруженной продукции организаций, которые занимаются полиграфической деятельностью и копированием носителей информации на 45,7%, в производстве машин и оборудования на 7,9% и в производстве пищевых продуктов на 0,9% . Если взять статистику отдельную по видам промышленной продукции по крупным и средним предприятиям, то отрицательная динамика наблюдается на производстве хлебобулочных изделий недлительного хранения, кондитерских изделий. Здесь снижение небольшое, где-то от 3 до 6% . Подшипники шариковые и роликовые  - снижение порядка 14%», - отметил Сергей Воропанов.

Отдельно мэр отметил строительную отрасль, которая сейчас находится в состоянии стагнации. Застройщики разоряются, а значит, идет «проседание» и других, смежных направлений бизнеса.

«Приведу пример – блоки оконные пластмассовые падение на 26,5%, бетон готовый – падение более чем на 30%, блоки дверные пластмассовые – падение на 32%, растворы строительные – падение вообще на 60%. То есть, эти цифры только подтверждают, что у нас в строительной отрасли намечается уменьшение темпов. Сейчас достраивают те объекты, которые начали строить год-два назад, а новых объектов все меньше и меньше. Это следствие того, что у нас низкая покупательская способность. Количество жилья, которое построено, оно больше, чем необходимо», - сказал, подводя итоги, Сергей Воропанов.

Положительной тенденцией социально-экономического состояния города является то, что сумма прибыли организаций превышает сумму убытков в 3,2 раза. В то же время объем убытков увеличился по сравнению с 2016 годом.

Также неплохие результаты отмечены в сфере малого бизнеса. В Вологде на данный момент 28 тысяч хозяйствующих субъектов. 8 тысяч ИП, 20 тысяч – юридические лица. Количество юридических лиц уменьшилось на 12 %. Как правило, уменьшение происходит за счет закрытия предприятий, которые никогда не вели хозяйственную деятельность, и создавались только на бумаге. Индивидуальных предпринимателей в 2016 году было 8417, в 2017 – 8652, что на 3% выше.

 

Тэги: экономика
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