Жители поселка Кузино в Великоустюгском районе вышли на митинг с требованием построить мост

29.01.2018 [Общество]
Жители поселка Кузино в Великоустюгском районе вышли на митинг с требованием построить мост

В Великоустюгском районе жители поселка Кузино 27 января вышли на митинг с требованием организовать круглосуточную и круглогодичную переправу через Малую Северную Двину. Из-за аномально теплой зимы в этом году  там до сих пор отсутствует связь с райцентром.

Проблема транспортного обеспечения жителей Кузино и других населенных пунктов, расположенных на правом берегу Малой Северной Двины, остро встает каждый год. Устойчивой связи с райцентром нет. При этом большинство жителей поселка работают в Великом Устюге.  В теплое время года работает паромная переправа, зимой – ледовая дорога. А в межсезонье – единственный выход для местных жителей ехать около 6 часов через Кировскую область по разбитым 260 километрам дороги. 

В феврале 2016 года губернатор Вологодской области Олег Кувшинников пообещал, что мост будет построен. Стоимость работ тогда оценили в 600 млн рублей. На реализацию проекта планировалось привлечь федеральные деньги, однако сроки строительства до сих пор не называются.

Местный телеканал «Провинция» сообщает, что в своей резолюции участники митинга просят максимально продлить речные пассажирские перевозки, приобрести судно на воздушной подушке исключительно для перевозки пассажиров. Также жители заречной стороны продолжают настаивать на строительстве стационарного моста через Северную Двину.

Тэги: митинг
Фото группы "Великий Устюг Инфо"
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Владелец «Фосагро» может получать ежемесячную выплату в размере 330% соцпенсии за орден «За заслуги перед Отечеством»
В Вологде планируют объединить три детские поликлиники
Администратора группы «Подслушано Бабаево» оштрафовали на 10 тысяч рублей за комментарии подписчиков
В Череповце врач-анестезиолог скончалась на рабочем месте
Фейки презентационно-сервисного центра Вологодской области
В Великом Устюге завершилось расследование убийства в клубе «Дежнев»
Правительство России разрешило госкомпаниям скрывать госзакупки финансовых услуг
7-летний мальчик погиб в ДТП в Шекснинском районе
В Вологде полиция изымает листовки штаба Навального
США ввели санкции против «Силовых машин» Алексея Мордашова
29.01.2018 [Происшествия]

В Устюжне в колонии после драки умер 53-летний заключенный

2602
0
29.01.2018 [Общество]

Жители поселка Кузино в Великоустюгском районе вышли на митинг с требованием построить мост

1030
1
29.01.2018 [Общество]

В Вологде Кремлевская площадь, где не разрешили проводить митинг избирателей из-за «других мероприятий», оказалась пустой

1913
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологодском районе участковый организовал для подростков бесплатную секцию по французскому боксу
В Вологодскую область поступила вакцина от пяти инфекций для детей из "групп риска"
Волейболистки череповецкой "Северянки" проиграли "Импульсу" из Волгодонска
Начальником департамента госслужбы Вологодской области назначен Павел Смирнов
Мэр Вологды Сергей Воропанов отметил рост городской экономики
Жители поселка Кузино в Великоустюгском районе вышли на митинг с требованием построить мост
В Вологде под вывеской клуба интеллектуальных игр работали игровые автоматы
 
26.01.2018 [Общество]

Администратора группы «Подслушано Бабаево» оштрафовали на 10 тысяч рублей за комментарии подписчиков

6011
0
29.01.2018 [БлогоVO]

Правда о бабушке, которая переходит реку вброд

55
0
29.01.2018 [Обзор Прессы]

Мать борется за восьмерых сыновей

79
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика