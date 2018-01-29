Жители поселка Кузино в Великоустюгском районе вышли на митинг с требованием построить мост

В Великоустюгском районе жители поселка Кузино 27 января вышли на митинг с требованием организовать круглосуточную и круглогодичную переправу через Малую Северную Двину. Из-за аномально теплой зимы в этом году там до сих пор отсутствует связь с райцентром.

Проблема транспортного обеспечения жителей Кузино и других населенных пунктов, расположенных на правом берегу Малой Северной Двины, остро встает каждый год. Устойчивой связи с райцентром нет. При этом большинство жителей поселка работают в Великом Устюге. В теплое время года работает паромная переправа, зимой – ледовая дорога. А в межсезонье – единственный выход для местных жителей ехать около 6 часов через Кировскую область по разбитым 260 километрам дороги.

В феврале 2016 года губернатор Вологодской области Олег Кувшинников пообещал, что мост будет построен. Стоимость работ тогда оценили в 600 млн рублей. На реализацию проекта планировалось привлечь федеральные деньги, однако сроки строительства до сих пор не называются.

Местный телеканал «Провинция» сообщает, что в своей резолюции участники митинга просят максимально продлить речные пассажирские перевозки, приобрести судно на воздушной подушке исключительно для перевозки пассажиров. Также жители заречной стороны продолжают настаивать на строительстве стационарного моста через Северную Двину.