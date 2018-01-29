В Вологде под вывеской клуба интеллектуальных игр работали игровые автоматы

29.01.2018 [Происшествия]

Двое 38-летних жителей Вологды предстанут перед судом за организацию подпольных игровых клубов в городе. Незаконную деятельность обвиняемые пытались скрыть под вывесками клуба интеллектуальных игр.

По версии следствия, мужчины вступили в сговор, и в январе 2015 года арендовали помещение в цокольном этаже дома на улице Карла Маркса, расположенное по соседству с кафе. Они приобрели и разместили в нем 34 игровых аппарата и 4 стола для игры в покер, с использованием которых организовывали и проводили азартные игры. Расширяя свою преступную деятельность, обвиняемые в 2016 году подыскали помещение и в доме на улице Текстильщиков областного центра, также примыкающее к кафе, где установили 16 игровых автоматов и 3 стола для игры в покер. Выполняя функции руководителя и администратора, обвиняемые организовывали и проводили азартные игры.

13 декабря 2016 года в ходе совместных мероприятий нескольких ведомств преступную деятельность незаконных игровых клубов остановили, игровое оборудование изъяли.

- Как выяснили следователи СКР, еще в 2015 году в целях конспирации и сокрытия своего истинного участия в преступной деятельности обвиняемые создали Клуб любителей интеллектуальных игр и даже официально зарегистрировали его, попытавшись создать видимость законности своей деятельности,- сообщается на сайте СУ СК РФ по Вологодской области.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд.

Тэги: игровые автоматы, игорный бизнес
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