76-летний водитель ВАЗа погиб после столкновения с «Маздой» в Вологодском районе

Водитель-пенсионер погиб в ДТП в Вологодском районе. Две машины столкнулись сегодня около полудня на 13 километре автодороги Семенково – Заря.

По предварительным данным областного УМВД, произошло лобовое столкновение автомашины "Мазда" под управлением 31-летнего мужчины и ВАЗ-2105, за рулем которого находился 76-летний пенисонер. В результате аварии водитель отечественного авто погиб.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП.