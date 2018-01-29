В Череповце откроют новый детский сад на 75 мест

В феврале в Череповце заработает новый детский сад на 75 детей, сообщает официальный сайт мэрии города металлургов. Филиал детского сада №37 "Бусинка" разместится в реконструированном здании бывшего центра народного творчества на Металлургов,47. На 30 января запланировано общее собрание с родителями, на 19 февраля - открытие сада.

Новый детсад рассчитан на 75 детей, он полностью оборудован: в актовом зале установлен кондиционер, есть электропианино, большой телевизор, музыкальный центр и проектор. В туалетных комнатах для старших групп в соответствии с санитарными нормами сделаны отдельные кабинки с дверцами.

Как рассказала заведующая детского сада №37 Ирина Паутова, сформированы четыре группы детей от полутора до семи лет. Большинство детей проживает в Индустриальном районе, примерно треть - в Зашекснинском районе. Со слов заведующей, педагогический состав также укомплектован.

Реконструкция здания для детского сада была проведена по федеральной программе, которая предполагает целевое инвестирование бюджетных средств для выкупа и ремонта зданий, изначально работавших как детсады. Общий объем вложений составил порядка 55 миллионов рублей.

Директор казенного учреждения «Управление капитального строительства и ремонтов» Виктор Антонов рассказал, что на ремонт действует пятилетняя гарантия и заверил, что будут периодически здесь все проверять. Если появятся претензии, подрядчик будет привлечен к их исправлению.