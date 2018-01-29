Балет Большого театра "Дама с камелиями" покажут в Вологде

29.01.2018 [Культура]

Постановку знаменитого хореографа Джона Ноймайера «Дама с камелиями» покажут 4 февраля в рамках проекта TheatreHD в кинотеатре «Ленком».

- Романтическая история о великой любви и великом самопожертвовании, рассказанная языком танца на лирическую, нежную и страстную музыку Фридерика Шопена, уже многие годы не сходит с афиш главных сцен мира.Прима Большого театра Светлана Захарова раскрывается в партии Маргариты Готье как выдающаяся драматическая актриса, их дуэт с Эрвином Ревазовым, звездой Гамбургского балета, никого не оставляет равнодушным,- сообщает портал "Культура в Вологодской области".

Начало трансляции в 18:00.  Балет идет 2 часа 53 минуты с двумя антрактами, язык: английский, французский.

Тэги: Ленком. кинотеатры, театр
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