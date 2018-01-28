В Кирилловском районе два человека погибли в столкновении "Форда" и ВАЗа

В Кирилловском районе "Форд" врезался в ВАЗ при обгоне: два человека погибли, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло сегодня около 10:20 на 45 километре автодороги Воскресенское – Иванов Бор - Кириллов. По предварительным данным, водитель "Форд Фокус" во время обгона допустил столкновение со встречным автомобилем ВАЗ-2110 под управлением 31-летнего мужчины. В результате аварии водитель ВАЗ-2110 и его 54-летняя пассажирка. 36-летний пассажир, находившийся в отечественном авто, получил тяжелые травмы.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.