США ввели санкции против «Силовых машин» Алексея Мордашова

Власти США расширили список лиц и организаций из России, на которых распространяются санкции. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на сайт управления по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина США.

Всего в санкционный список включено 21 физическое лицо и около 20 организаций, в том числе «Силовые машины» Алексея Мордашова. Управление по контролю над иностранными активами включило компанию в список граждан особых категорий (Specially Designated Nationals, SDN). Американцам запрещено вступать с фигурантами списка в любые финансовые отношения. Люди, в отношении которых введены такие санкции, лишаются доступа ко всему, что связано с финансовой системой США: они больше не смогут обладать банковскими счетами в долларах или счетами в другой валюте, если транзакции банка, хранящего их сбережения, идут через США.

Представитель «Севергрупп» (эта структура Мордашова напрямую владеет «Силовыми машинами») пока не стал комментировать ситуацию. Будет ли «Севергрупп» рассматривать возможность продажи этого актива, он говорить не стал. «Решение американского министерства финансов о внесении компании «Силовые машины» в санкционный список вызывает недоумение. Не ясны мотивы данного поступка. Разбираемся с ситуацией», - прокомментировал представитель «Силовых машин».

У «Силовых машин» больше половины выручки формируется за счет экспорта, поэтому компания может быть крайне чувствительна к ограничениям, говорит руководитель группы исследований и прогнозирования АКРА Наталья Порохова. Правда, основные рынки для «Силовых машин» – это преимущественно развивающиеся страны, добавляет она.

Ранее, в интервью Bloomberg в ходе Всемирного экономического форума в Давосе, Алексей Мордашов призвал президента США Дональда Трампа разрешить острую политическую ситуацию в отношениях США, ЕС, России и Украины. Как он заявил, необходимо найти выход из сложившегося «бардака». Как сообщала Лента.ру, на тот момент Мордашов отказался прогнозировать возможный эффект санкций США против России на его бизнес, так как не знал, находится ли он в санкционном списке.

«Силовые машины» (справка из газеты "Ведомости")

В состав «Силовых машин» входят заводы по производству турбин, электродвигателей, котлов в России, заводы по производству оборудования в Хорватии, Бразилии. Рост заказов «Силовых машин» связан в первую очередь с поставками оборудования (турбины и турбогенераторы) на АЭС, компания участвует в проектах «Росатома» в Индии, Иране, на Курской АЭС. «Силовые машины» реализуют проекты в России, странах СНГ, Северной и Восточной Европы, Индии, Китае, странах Латинской Америки, Африки, во Вьетнаме и в других странах мира. Портфель заказов «Силовых машин» обеспечивает полную загрузку мощностей на три года, приводил «Интерфакс» данные компании. В 2015 г. портфель был $5,5 млрд, в 2016 г. будет $6,455 млрд, в 2017 г. – $6,762 млрд. При этом концерн все больше ориентируется на зарубежные рынки. На Россию приходится 42% заказов «Силовых машин», еще 19% – на Вьетнам, 11% – на Индию, 9% – на Иран, 5% – на Болгарию. Для сравнения: в 2015 г. на Россию и СНГ приходилось 57% заказов, в 2014 г. – 53,8%. Основной стратегической целью на долгосрочную перспективу «Силовые машины» в своем отчете за 2016 г. называли в том числе расширение присутствия на глобальном рынке энергетического оборудования (Южной и Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Африки). Компания планировала поставлять на экспортные рынки до 70% продукции.