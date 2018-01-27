7-летний мальчик погиб в ДТП в Шекснинском районе

7-летний мальчик погиб в ДТП вблизи деревни Нестерово в Шекснинском районе. Трагедия произошла сегодня около 7.20 на 54 километре трассы Вологда - Новая Ладога.

По предварительной информации областного УМВД, 40-летняя женщина за рулем "Лады Калина" допустила выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком "Рено Магнум". После этого "Ладу" отбросило на автомобиль "Киа Рио".

В результате аварии погиб 7-летний сын водителя "Лады", сама женщина получила травмы и была доставлена в Шекснинскую ЦРБ. Был ли ребенок прситегнут, не сообщается.

На месте происшествия работают наряды ГИБДД, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.