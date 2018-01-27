В Вологде 19-летний угонщик пытался расплатиться на заправке купюрой "банка приколов"

В Вологде задержали водителя, который пытался рассчитаться за бензин купюрой "банка приколов". Злоумышленником оказался 19-летний вологжанин, объявленный в розыск за угон, сообщает управление Росгвардии по Вологодской области.

26 января около пяти часов утра к правоохранителям поступило сообщение о том, что на одной из автозаправочных станций на улице Северной сработала тревожная кнопка. Сотрудники вневедомственной охраны выехали на место происшествия. Работница АЗС рассказала, что один из водителей пытался рассчитаться за бензин купюрой "банка приколов" номиналом в пять тысяч рублей. Кассир купюру принимать отказалась и нажала тревожную кнопку, после чего неизвестный выбежал из павильона и скрылся.

Сотрудники Росгвардии выяснили приметы злоумышленника. Похожего под описание молодого человека задержали вблизи АЗС. Выяснилось, что ему всего 19 лет и он уже находится в розыске за "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".

По выявленному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.