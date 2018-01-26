Вологодская филармония покажет моноспектакль Даниила Спиваковского по поэме «Мертвые души»

26.01.2018 [Культура]

Вологодская филармония покажет прямую трансляцию моноспектакля Даниила Спиваковского по поэме "Мертвые души" из Свердловской государственной филармонии. 

- 6 февраля в Свердловской филармонии вместе с ансамблем «Русская рапсодия» он совершит путешествие к героям любимого автора. С Гоголем связаны его роли в спектакле «Женитьба», телефильме Павла Лунгина «Дело о мертвых душах» и картине Дмитрия Дёмина «Гоголь. Портрет загадочного гения». Спиваковский счастлив в очередной раз погрузиться в гоголевское слово, - сообщает филармония.

Вологжане смогут увидеть его выступление с помощью проекта «Виртуальный концертный зал» Вологодской областной филармонии. Начало в 16.30, вход свободный.

 

Тэги: виртуальный концертный зал
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