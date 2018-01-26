В Череповце после капремонта открыли новое здание бюро медико-социальной экспертизы

26.01.2018 [Общество]
В Череповце после капремонта открыли новое здание бюро медико-социальной экспертизы

Новое здание бюро медико-социальной экспертизы открылось сегодня в Череповце. В нем расположились четыре филиала, которые ранее находились в разных районах города, сообщает пресс-служба областного правительства.

«8 лет ждали появления нового здания те, кто работает в бюро, те, кто приходит за получением освидетельствования, и все те, кто приложил руку к тому, чтобы этот проект был реализован. Самое главное – это не просто построить, отремонтировать здание, а создать такую обстановку, чтобы комфортно работалось тем, кто является специалистами бюро, и чтобы комфорт и душевное тепло передавалось тем, кто сюда приходит», - пояснил замгубернатора Олег Васильев.

В 2017 году был выполнен в полном объеме комплексный капитальный ремонт всего здания.  Обновлены фасад и кровля, заменены инженерные системы жизнеобеспечения, отремонтированы все помещения, установлены новые окна,  проведено благоустройство и озеленение территории. Эти работы позволили выполнить жесткие требования федерального законодательства по обеспечению доступности здания для инвалидов и других категорий граждан, относящихся к маломобильным группам населения.

Комплексный капитальный ремонт здания медико-социальной экспертизы в Череповце осуществлен за счет средств федерального бюджета в рамках государственной программы «Доступная среда». На эти цели были выделены 37 миллионов рублей.

Благодаря вводу в эксплуатацию здания созданы дополнительные рабочие места, в том числе для врачей различных специальностей.

Добавим, что в бюро медико-социальной экспертизы принимаются решения о признании человека инвалидом, устанавливается группа инвалидности, причины инвалидности, процент утраты трудоспособности в результате профессионального заболевания или несчастного случая, для каждого инвалида разрабатывается индивидуальная программа реабилитации.

 

Тэги: МСЭ, инвалиды
Фото пресс-службы областного правительства
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