Жителя Тотемского района оштрафовали за распространение нацистской символики

В прокуратуру Тотемского района поступила информация о том, что один из местных жителей распространяет в социальной сети изображения, пропагандирующие и демонстрирующие нацистскую символику.

Ведомство возбудило в отношении тотьмича дело об административном правонарушении по статье «публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения». Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа от тысячи до двух с половиной тысяч рублей. Постановлением Тотемского районного суда мужчина был оштрафован.