В Вологде 27 января пройдет благотворительный концерт в помощь бездомным животным

27 января в городском доме культуры Вологды состоится благотворительный концерт клуба авторской песни "Откровение". Все вырученные средства будут направлены в общество защиты животных "Велес". В программе - стихи, песни, рассказы о собаках, кошках, птицах, лошадях и просто о доброте.

- Участники концерта услышат рассказы о животных Бориса Житкова, стихи и песни на стихи Николая Рубцова, Ольги Фокиной, Инги Чурбановой, Роберта Рождественского. Прозвучат такие известные песни, как "Чёрный кот", "Пропала собака", "Лебединая верность","Если добрый ты" и другие. Участники благотворительной акции увидят три видеофильма о животных, один из которых подготовила участница клуба "Откровение" Инга Чурбанова (ред. дочь Ольги Фокиной). Она же стала одним из инициаторов благотворительной акции,- рассказала руководитель клуба авторской песни "Откровение" Лариса Ковалёва.

Концерт пройдет в двух действиях. В антракте все желающие смогут сделать благотворительный взнос - для этого в коридоре будут стоять ящики для помощи бездомным животным. Также, как сообщают организаторы, в фойе ГДК на втором этаже пройдёт выставка - продажа из "Сундучка добра".

Начало в 14 часов.