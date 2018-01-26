Одну золотую и две серебряные медали завоевали вологжане на Кубке России по фехтованию на колясках

Одну золотую и две серебряных медали завоевали спортсмены из Вологодской области на Кубке России по фехтованию на колясках. Соревнования проходили в Уфе с 21 по 26 января.



В них приняли участие 54 спортсмена из 11 регионов России. Мужчины и женщины разыграли по 6 комплектов медалей в личных дисциплинах и по 3 в командных, сообщает пресс-служба ПКР.



Вологжанин Александр Курзин одержал победу на саблях в категории B и занял второе место в этой же категории на шпагах, в финале уступив Александру Кузюкову из Омска. Дмитрий Беляев (мужская сабля, категория C) в титульном поединке уступил представителю Новосибирской области, Александру Логутенко, и стал серебряным призером.



Как рассказал главный тренер сборной России Хасан Исмаилов в интервью пресс-службе Паралимпийского комитета России, следующий стартом для сборной России по фехтованию на колясках станет этап Кубка мира, который пройдет в венгерском городе Эгер с 15 по 19 февраля.

