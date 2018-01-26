Заявления на перевод пенсии в другой банк от клиентов «Северного кредита» будут приниматься 27 января

Вологодское отделение пенсионного фонда откроется в выходной день, чтобы принять бывших клиентов "Северного кредита". В субботу, 27 января, с 8 до 17 часов вологжане, ранее получавшие выплаты на карточки банка, смогут подать заявления о смене способа доставки пенсии. Напомним, в документе нужно указать реквизиты счета в другом банке, либо почтовое отделение, в котором пенсионеру будет удобно получать деньги. Тем, кто уже подал соответствующее заявление, повторно обращаться не надо.

- Так как выбор способа доставки пенсии носит заявительный характер, Отделение ПФР по Вологодской области будет перечислять февральские пенсии бывшим клиентам «Северного кредита» только после подачи заявления о смене доставочной организации, - сообщает