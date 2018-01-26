Вологжанка Екатерина Коршунова завоевала серебро Международных соревнований по стрельбе

Вологодская спортменка Екатерина Коршунова стала серебряным призером Международных соревнований в стрельбе из пневматического оружия. Соревнования «MeytonCup»проходили с 19 по 23 января, в австрийском городе Инсбург. В заключительный соревновательный день спортсмены разыгрывали медали в олимпийской дисциплине «пневматический пистолет. расстояние 10 м.»

Екатерина Коршунова заняла второе место, в финале набрав 239.6 очка. Отметим так же что весь пьедестал в этом упражнении заняли представители сборной России: первое место - Виталина Бацарашкина, третье - Маргарита Ломова.