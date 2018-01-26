В Шексне двое подростков украли из супермаркета коньяк, сигареты и шоколад

26.01.2018 [Происшествия]

В Шексне двое подростков забрались в супермаркет ночью и украли оттуда дорогой алкоголь, сигареты и шоколад. Об инциденте, произошедшем в ночь на 20 января в торговой точке на улице Шлюзовой, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Около пяти часов утра в полицию с сообщением о краже обратилась местная жительница. Женщина пояснила, что неизвестные молодые люди выносили продукты из неработающего в это время суток магазина.

- В ходе осмотра места происшествия сотрудники следственно-оперативной группы установили, что злоумышленники проникли в торговое помещение, отжав центральную входную дверь. Обстановка в магазине явно указывала на то, что там было совершена кража, - сообщает областное УМВД.

Выяснилось, что торговая точка не была оборудована сигнализацией, а сторож задремал в машине за зданием. 

В результате изучения следов, оставленных на месте происшествия, а также проведения оперативно-разыскных мероприятий, сотрудники полиции установили подозреваемых. Ими оказались два 16-летних подростка.  Молодые люди сознались в краже и рассказали, что за ночь успели проникнуть в магазин три раза, забирая дорогую алкогольную продукцию, сигареты и шоколад. Успех отмечали в подъезде соседнего дома.

Ущерб от действий подростков оценили в 30 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Тэги: кража. подростки
Фото пресс-службы областного УМВД
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