В Вытегорском районе завершается реставрация деревянной церкви Богоявления XVIII века

26.01.2018 [Культура]
В Вытегорском районе завершается реставрация деревянной церкви Богоявления XVIII века

В селе Палтога Вытегорского района накануне освятили купольные кресты деревянной церкви Богоявления. Памятник федерального значения находится на финальной стадии реставрации, сообщает пресс-служба Кирилло-Белозерского музея-заповедника.

Церковь Богоявления Господня была построена в 1733 году. Раньше церковь представляла собой пятиглавый храм из темной лиственницы и сосны, главки были покрыты осиновым лемехом – пилеными деревянными дощечками. В девятнадцатом веке рядом построили каменную Знаменскую церковь, но деревянную разбирать не стали.

С приходом советской власти церковь была переделана под клуб: в ней соорудили перегородку, разделяющую трапезную на две части, и в 1939 году были снесены четыре главки. Уже на тот момент в трех местах протекала кровля. В 1947 году ценность храма как памятника архитектуры была признана властями, и объект стал охраняться государством.

«Кровля железная… Из пяти глав осталась одна – центральная… Потолок трапезной оштукатурен... Обшивка тесом снаружи здания сохранилась хорошо, штукатурка внутри здания в хорошем состоянии, систематически побеливается. Живопись на потолке «небом» – маслом (святые), замазана известкой. Иконостас уничтожен в 1937 г. Ограда и ворота разрушены. Охранной доски нет», – числилось в документах.

Постановлением Совета Министров РСФСР в августе 1960 года памятнику был присвоен федеральный статус.

- Исследование архитектуры Богоявленской церкви проводилось и позднее, в 1977 году, после чего малые главы четверика и их конструкции, а также алтарная главка были реконструированы, частично снята обшивка, –говорит заместитель директора по реставрации ФГБУК «Кирилло-Белозерский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» Ольга Вороничева. – Но «реставраторы» забыли разобрать леса, от натиска новых главок старый сруб не выдержал, и в 2009 году произошло обрушение верха храмовой части. В 2010 году охранное обязательство на памятник принято генеральным директором Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаилом Николаевичем Шаромазовым.

По инициативе музея в 2011–2012 годах московским институтом «Спецпроектреставрация» был разработан проект, а с 2014 года памятник реставрируется методом полной переборки. В 2014-2016 гг. эти работы выполняла субподрядная организация «Архитектурно-реставрационный центр «Заонежье», а с 2017 года – ООО «Санкт-Петербургский реставрационный центр».

У Кирилло-Белозерского музея были планы на перевозку храма на свою территорию в Цыпино, но, как отмечают в пресс-службе учреждения, по разным причинам им не суждено было сбыться. Таким образом, во второй раз с 1810 года Палтожская церковь осталась на своем месте

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Фото Кирилло-Белозерского музея-заповедника
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