Житель Вологды истязал своего 9-летнего сына

В Вологде мужчину подозревают в насильственном воспитании своего малолетнего сына. По версии следствия, в августе-сентябре 2017 года 34-летний мужчина систематически причинял побои и запугивал совместно проживающего с ним 9-летнего сына. Мальчик долгое время скрывал происходящее, и лишь спустя несколько месяцев рассказал об этом знакомой женщине.

Ребенка из семьи изъяли. В отношении отца мальчика возбудили уголовное дело по статье "Истязание".

- Пока речь идёт только о пяти случаев побоев, нанесённых в течение двух месяцев. Однако следствие только началось. Роль мамы пока непонятна. Семья полная, но неблагополучная. Знала ли она о таком "воспитании" отцом сына предстоит выяснить. Помимо этого ребёнка в семье воспитывается ещё четверо детей, самый маленький 2016 года рождения,- рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Вологодской области.

В ходе следствия будет также дана юридическая оценка действиям (бездействию) органов опеки и попечительства и иных органов профилактики. Расследование уголовного дела продолжается.