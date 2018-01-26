3, 2 млн рублей компенсаций по задержке зарплаты не выплатили работникам Вохтожского ДОКа

Бывшим работникам Вохтожского ДОКа не выплатили еще около 3,2 млн рублей компенсации за задержку зарплат и сокращения. При этом задолженность по заработной плате погашена полностью, сообщает пресс-служба областного правительства.

Напомним, с октября 2016 года из-за сложной финансовой ситуации на предприятии все производства комбината были остановлены, а работники отправлены в вынужденные отпуска. В марте 2017 года в Вологодской области было зарегистрировано предприятие, которое взяло в аренду производственные мощности Вохтожского ДОКа. Это фирма «Вохтогалесдрев», ее учредителями являются «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат» и компания «Вологодские лесопромышленники». В июле 2017 года на комбинате введены в эксплуатацию все цеха плитного производства.

- Из 626 человек – сотрудников Вохтожского ДОКа - приняты на работу в новый коллектив 503 человека. Люди получают своевременно зарплату, и она увеличилась, - рассказал заместитель губернатора Михаил Глазков. - Задолженность по заработной плате перед работниками бывшего Вохтожского ДОКа полностью погашена. Остались только задолженности прошлого собственника по сокращению и компенсации за задержку зарплат в общей сумме 3,2 млн рублей. В феврале состоится очередной аукцион по продаже имущества. Задолженность будет погашена из полученных в ходе торгов средств.

Производство уже обеспечили запасом технологического сырья, готовую продукцию отгружают стабильно.

Объем производства древесно-стружечной плиты за 2017 год составил 107 тысяч куб.м. В 2018 году планируют выпустить 200 тыс. куб.м.

Михаил Глазков отметил, что инвесторы совместно с правительством области планируют увеличить мощности выпуска плит ДСП и создать здесь новый фанерный завод мощностью 120 тыс.куб.м в ближайшие три года. Общий объем инвестиций в проект составит свыше 4 млрд рублей. Это позволит создать более 300 рабочих мест. Ожидается, что в бюджет за счет налогов дополнительно поступит 150 млн рублей.