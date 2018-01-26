Два человека погибли в столкновении "Дэу" и КамАЗа в Устюженском районе

В Устюженском районе накануне вечером столкнулись "Дэу Матиз" и КамАЗ. Авария произошла на 197 километре автодороги Вологда-Новая Ладога около 20:35.

По предварительным данным областного УМВД, водитель "Дэу" врезался в грузовик, который выполнял маневр разворота. В результате ДТП погибли 46-летний мужчина, управлявший иномаркой, и его 59-летняя пассажирка.

- На момент ДТП КамАЗ обрабатывал дорожное полотно, двигался с включенными спецсигналами, - сообщает региональное УГИБДД.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.