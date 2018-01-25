В Череповце врач-анестезиолог скончалась на рабочем месте

В Череповце в ординаторской медсанчасти «Северсталь» обнаружили мертвой врача-анестезиолога. Известно, что 31-летняя девушка находилась на на суточном дежурстве. Утром 23 января ее тело обнаружила медсестра, зашедшая в ординаторскую.

- В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего. С целью выяснения доподлинных причин смерти женщины проводится судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщает региональное управление следственного комитета.