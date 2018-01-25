В Череповце врач-анестезиолог скончалась на рабочем месте

25.01.2018 [Происшествия]

В Череповце в ординаторской медсанчасти «Северсталь» обнаружили мертвой врача-анестезиолога. Известно, что 31-летняя девушка находилась на на суточном дежурстве. Утром 23 января ее тело обнаружила медсестра, зашедшая в ординаторскую.

- В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего. С целью выяснения доподлинных причин смерти женщины проводится судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Тэги: врачи
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде "Тойота Камри" городской администрации припарковалась на стоянке для инвалидов возле офиса "Единой России"
В Кичменгском Городке два предпринимателя стреляли друг в друга из-за аукциона по продаже лесных делянок
На посту замгубернатора Олег Кувшинников хочет видеть человека не старше 26 лет
В Вологде планируют объединить три детские поликлиники
Департамент градостроительства Вологды возглавит Анатолий Баранов
НЕФАЗы вместо НЕФАЗов: в Вологде потратят на автобусы 54,6 млн рублей вместо 44,6 млн
Перед департаментом здравоохранения Вологодской области снова поставили задачу внедрить электронные карты
Фейки презентационно-сервисного центра Вологодской области
Жители Бабаевского района обратились в прокуратуру и к губернатору из-за непроезжих дорог
Ночные бдения: в Череповце и Вологде начался ежегодный ажиотаж родителей вокруг записи детей в первый класс
25.01.2018 [Происшествия]

В Череповце врач-анестезиолог скончалась на рабочем месте

2182
0
24.01.2018 [Происшествия]

В Вологодском районе осудили дебошира, ударившего ножом подростка на сельской дискотеке

902
0
24.01.2018 [Происшествия]

В Череповце полицейские задержали в подъезде жилого дома 19-летнего наркомана

857
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповце врач-анестезиолог скончалась на рабочем месте
В Вологде голосование за общественные территории, которым необходим ремонт, пройдет в два этапа
Поиск инвесторов для домов обманутых дольщиков в Вологодской области начнется в конце января
В Шексне жителям предлагают скинуться на покупку земли для церкви
Тысячи вологжан воспользовались возможностью передать показания электросчетчиков ВКонтакте
Количество заболевших ВИЧ в Вологодской области за год выросло на 28%
В Великом Устюге завершилось расследование убийства в клубе «Дежнев»
 
23.01.2018 [Общество]

Фейки презентационно-сервисного центра Вологодской области

3636
0
25.01.2018 [БлогоVO]

Вологда, XX век - жизнь по блату. Ч. 1.

386
0
25.01.2018 [Обзор Прессы]

Пятнадцатилетний школьник открыл в Череповце рекламное агентство

227
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика