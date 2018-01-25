В Вологде голосование за общественные территории, которым необходим ремонт, пройдет в два этапа

25.01.2018 [Общество]

Общественные пространства, которые в Вологде отремонтируют в 2018 году, выберут с помощью голосования, сообщает пресс-служба городской администрации.

В этом году на ремонт общественных пространств в Вологде запланировано 43 миллиона рублей – это средства федерального, областного и городского бюджетов. Жителям города предстоит определить, какие именно территории войдут в список ремонтов на 2018 год.

«Рейтинговое голосование позволит выстроить общественные пространства по значимости и приоритетности для вологжан, а это значит, что из всего списка территорий мы определим наиболее востребованные, которые люди будут посещать. Для нас не самоцель вложить деньги и провести ремонт, мы хотим сделать это максимально эффективно, чтобы каждая территория приносила реальную пользу», – пояснил мэр Вологды Сергей Воропанов.

Отбор пройдет в два этапа. До 7 февраля в каждом микрорайоне общественники и представители ТОСов проведут опросы жителей. Ящики для сбора опросных листов появятся и в крупных торговых центрах города. Вологжанам нужно отметить пространства, которые, по их мнению, должны войти в итоговый список для рейтингового голосования. На этом этапе выбрать можно любое количество территорий.

«Активистам ТОСов необходимо организовать обратную связь с жителями, чтобы актуализировать поданные заявки. Это могут быть расширенные заседания комитетов ТОСов с привлечением жителей, конференции, выходы на места. Жителям предстоит решить, действительно ли все 25 общественных пространств нуждаются в ремонте», – рассказал заместитель председателя Законодательного собрания области, региональный координатор проекта «Городская среда» Роман Заварин.

Территории, набравшие наибольшее число голосов войдут в список, который будет выставлен на рейтинговое голосование. Дизайн-проекты актуализированных общественных пространств будут опубликованы до 15 февраля в газете «Вологда.РФ», на официальном сайте администрации города, а также на сайте регионального правительства.

Само рейтинговое голосование пройдет в первом квартале 2018 года. Для этого в Вологде сформируют 90 учетных участков, где горожане смогут высказать свое мнение. В итоговой анкете нужно будет отметить не более трех общественных пространств для ремонта в 2018 году. По итогам голосования будут определены территории для благоустройства. Их количество зависит от стоимости смет.

Напомним, приоритетный проект «Городская среда» реализуется уже второй год. Прошлым летом в его рамках в Вологде был отремонтирован 51 двор и 2 общественных пространства: Ковыринский парк и площадь Чайковского.

В этом году помимо общественных пространств будет также благоустроено 54 двора. Общая сумма, направленная на программу «Городская среда», в Вологде составляет 247 млн рублей, из них 100 млн – это средства муниципалитета. Их город выделил, как и в прошлом году, по собственно инициативе, чтобы увеличить список территорий для благоустройства.

Тэги: городская среда
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