Поиск инвесторов для домов обманутых дольщиков в Вологодской области начнется в конце января

25.01.2018 [Общество]

До конца января в Вологодской области будет дан старт поиску инвесторов для достройки домов незавершенного долевого строительства, сообщает пресс-служба областного правительства.

Заместитель губернатора Вологодской области Виталий Тушинов подчеркнул, что проблемы обманутых дольщиков решаются. Это касается и вопросов охраны объектов незавершенного строительства, их освещение, заключение некоторых договоров. В декабре прошлого года сдан в эксплуатацию один из домов обманутых дольщиков, расположенный на ул. Сосновой, 2 в поселке Кувшиново. Несмотря на это, остается ряд нерешенных вопросов.

- Один из них связан с формированием земельных участков в Вологодском, Шекснинском районах, городе Череповце. Решение многих проблем требует взаимодействия и с дольщиками, и с инвесторами, и с районами, и с правительством области. Радует то, что все необходимые нормативные документы были приняты, как мы и обещали, до конца года. В том числе нами произведена оценка объектов незавершенного долевого строительства, - рассказал Виталий Тушинов. - Мы планируем, что уже в конце января будут даны объявления о возможности начала конкурсных процедур по поиску инвесторов. И это даст старт достройке объектов.

Наиболее трудная ситуация, по словам замгубернатора области, сложилась в Шексне, поскольку, скорее всего, мнение инвестора по выбору дома, который предстоит достраивать, изменится. Это связано с существующими обременениями, наложенными на одно из недостроенных зданий.

Что касается проблемных домов в Вологодском районе, местные власти в настоящее время прорабатывают вариант представления гарантий потенциальным застройщикам, с тем, чтобы завершить строительство.

Добавим, что в рамках реализации закона области планируется достройка домов, расположенных по адресам ул. Труда,1а и 3 в Шексне, ул. Сосновая, 6/8 в Кувшиново, ул. Октябрьская, д.2 и д.10 в д. Марфино, а также ул. Радужная, д.4 и д. 1 по переулку Алых роз в д. Алексино.

Требования к инвесторам размещены на странице департамента экономического развития на официальном сайте правительства Вологодской области.

Тэги: обманутые дольщики
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