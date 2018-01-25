В Шексне жителям предлагают скинуться на покупку земли для церкви

25.01.2018 [Общество]
В Шексне жителям предлагают скинуться на покупку земли для церкви

В Шексне объявили сбор на покупку земельного участка для храма Казанского образа Божией Матери, сообщает районная газета «Звезда». Такая необходимость возникла после того, как вокруг церкви установили ограду.

- Кратко суть проблемы: получилось, что часть церковной ограды со стороны улицы Социалистической прошла по территории земельного участка, находящегося в частной собственности. Чтобы было понятно, это как раз тот участок, где много лет назад сгорел дом. С тех пор земля меняла собственников, и сейчас ей владеет житель Череповца. Самый простой способ исправить ситуацию - выкупить землю у владельца участка, тем более, что он цену не ломит, и наживаться на этой ситуации не намерен, - пишет «Звезда».

Сообщается, что у прихода нет денег на покупку земли, поэтому настоятель храма благочинный отец Александр Колесов благословил всенародную помощь.  Шекснинцам предлагают оформить пожертвование на банковский счет прихода, реквизиты которого указаны на сайте районной газеты.

Тэги: церковь, РПЦ, земля
Фото газеты "Звезда"
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