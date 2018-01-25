Тысячи вологжан воспользовались возможностью передать показания электросчетчиков ВКонтакте

6,7 тысяч жителей Вологодской области в январе передали показания электросчетчиков через страничку «Вологдаэнергосбыта» в ВКонтакте. Сегодня данные принимаются до полуночи. В декабре в период с 23 по 25 число через соцсеть поступило более 2,5 тысяч данных электросчетчиков из всех районов области.

Напомним, «Вологдаэнергосбыт» начал принимать показания электросчётчиков на своей страничке в социальной сети ВКонтакте с декабря 2017 года. Сделано это было по пожеланиям абонентов: многим удобно передавать показания в этой популярной в Вологодской области соцсети.

Чтобы передать показания через социальную сеть Вконтакте, нужно зайти на страничку «Вологдаэнергосбыта» - vk.com/vscenergo35, нажать на кнопку «Передать показания», ввести номер лицевого счета, номер квартиры и данные счетчика. Это занимает менее одной минуты времени.

Возможность сообщить показания электросчётчика таким способом есть и у пользователей мобильной версии ВКонтакте.

Также показания электросчетчиков принимаются через сайт, СМС, по телефонам и электронной почте, в подразделениях "Вологдаэнергосбыта", через робота-информатора и мобильное приложение для смартфонов.