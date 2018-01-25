Количество заболевших ВИЧ в Вологодской области за год выросло на 28%

25.01.2018 [Общество]

398 новых случаев ВИЧ -инфекции выявлено в 2017 году на территории Вологодской области. Это на 28% больше, чем в 2016 году, отмечают в региональном центре по профилактике и борьбе со СПИД.

Из общего числа заболевших, 142 человека проживают в Вологде, 132 - в Череповце. 115 человек в районах области. 9 человек, заболевших ВИЧ, - иностранцы.

184 человека (49,9%) из общего количества вновь заразившихся ВИЧ-инфекцией, заразились половым путем, причем при гомосексуальных контактах заразились 5,3% (7 из 131). При парентеральном употреблении психоактивных веществ заразились 178 человек (48,2%), в пяти случаях имела место передача вируса от ВИЧ-инфицированной матери ребенку (1,3%). Наркотическим путём в Вологде заразились 66,4% от общего количества, в Череповце 53,2% от общего количества.

Сотрудники регионального центра по профилактике и борьбе со СПИД отмечают, что в районах области 76,2% вновь заболевших заразились половым путём.

Большинство заразившихся ВИЧ -инфекцией - мужчины. Их 65%(257 из 398), женщин - 35% (141 из 398). 40,9% заразившихся - люди в возрасте от от 31 до 39 лет.  Семь случаев ВИЧ-инфекции (1,8%) зарегистрированы среди детей в возрасте до 18 лет.

Тэги: здравоохранение, ВИЧ
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