В Великом Устюге завершилось расследование убийства в клубе «Дежнев»

25.01.2018 [Происшествия]

В Великом Устюге завершено расследование дела об убийстве Дениса Раздрогова. Трагедия произошла в ночь с 12 на 13 февраля в ночном клубе «Дежнев». 19-летнего боксера убили трое посетителей заведения.

- В зависимости от роли каждого трое местных жителей обвиняются в совершении убийства, пособничества и подстрекательства к убийству (ст. 105 УК РФ и ст.ст.33,105 УК РФ), а один из них еще и в угрозе убийством и причинением тяжкого вреда здоровью (ст.119 УК РФ), - сообщает региональное управление следственного комитета.

По версии следствия, в 3 часа ночи 12 февраля 2017 года в ночном клубе один из обвиняемых поссорился Денисом, ранее работавшим в заведении охранником. После конфликта он съездил за ружьем и, вернувшись, в холле заведения выстрелил в юношу. В результате огнестрельного ранения бедра потерпевший в больнице вскоре скончался. Двое приятелей обвиняемого приняли в конфликте участие, подстрекая и способствуя совершению преступления. Один из них свозил обвиняемого на автомашине за ружьем и расчистил путь к потерпевшему для беспрепятственного производства выстрела. Кроме того, один из обвиняемых, помогая приятелю скрыться с места преступления, угрожал охранникам клуба и находившимся в фойе людям пистолетом, стреляющим холостыми, но внешне схожим с боевым оружием, о чем те не знали и реально восприняли его угрозы. Охраной он был обезоружен.

Всем трем обвиняемым проведены психиатрические экспертизы, не выявившие оснований для признания их невменяемыми. В июле одного из подстрекателей к убийству освободили под залог в 3 млн рублей - речь идет о 29-летнем Алексее Глазачеве, сыне бывшего члена общественного совета ОМВД по Великоустюгскому району, владельца одной из гостиниц в Великом Устюге. В августе под домашний арест отпустили второго - 28-летнего устюжанина Александра Б . Сейчас под арестом остается только 31-летний Сергей П., стрелявший в Дениса Раздрогова.

- Расследование осложнялось необходимостью производства большого количества следственных действий, включая анализ показаний многочисленных очевидцев произошедшего. Обвиняемые и их защитники, которых в общей сложности 11 человек, длительное время знакомились с материалами уголовного дела, - отмечают в следственном комитете.

В ближайшее время дело будет передано в суд.

Сюжет: убийство в клубе «Дежнев»
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