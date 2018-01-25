В России нет специальной доплаты к пенсии за продолжительный стаж

25.01.2018 [Общество]

Пенсионный фонд опровергает информацию о специальной доплате к пенсии за продолжительный стаж, которая появилась в интернете. Некоторые сайты сообщают, что за многолетнюю трудовую деятельность (30-40 и более лет) пенсионеру положен перерасчет пенсии с последующей прибавкой. Действующее пенсионное законодательство не предполагает доплаты к пенсии за стаж.

- Весь заработанный к моменту выхода на пенсию стаж учитывается при первоначальном расчете ее размера. Если пенсионер продолжит работать, то пенсия будет ежегодно увеличиваться с 1 августа с учетом страховых взносов, которые уплачивает работодатель. То есть весь период трудовой деятельности (и до момента назначения пенсии, и после) отражен в размере получаемой выплаты. Не учтенного при назначении или корректировке пенсии стажа нет, - сообщает вологодское отделение Пенсионного фонда РФ.

Увеличить  размер пенсии может отложенный выход на пенсию. Так, например, при обращении за пенсией через 5 лет после достижения пенсионного возраста фиксированная выплата к пенсии увеличится на 36%, а сама страховая пенсия – на 45%. Если через 10 лет, то фиксированная выплата вырастет в 2,11 раза, а пенсия – в 2,32 раза.

Если пенсия уже назначена, то граждане имеют право отказаться от нее, чтобы через год или несколько лет получать выплату в повышенном размере с премиальными коэффициентами.

Тэги: пенсии
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