Череповчанка украла у пенсионера 250 тысяч рублей, чтобы оплатить долги по коммуналке

25.01.2018 [Происшествия]

В Череповце женщину подозревают в краже крупной суммы денег у пенсионера, сообщает пресс-служба областного УМВД.

В полицию обратился 61-летний пенсионер. Мужчина рассказал, что с его банковской карты пропали 250 тысяч рублей. Выяснилось, что заявитель проживает с пожилой больной матерью, и в помощь себе он нанял женщину из соседнего подъезда. Она периодически приходила к ним, помогала с уборкой, а иногда покупала продукты. Накануне заявитель собрался в магазин, но не смог найти карту и попросил соседку ему помочь. Череповчанка быстро нашла пропажу, что очень насторожило пенсионера. Он проверил баланс и обнаружил, что он равен нулю. Пропали 250 тысяч рублей.

Соседка - домработница после того, как "вернула" мужчине карту, также пропала. Убираться больше не приходила, дверь не открывала.

Полицейские задержали злоумышленницу в Индустриальном районе. 47-летняя череповчанка рассказала, что в течение года помогала соседу с уборкой. Иногда совершала покупки по его банковской карте. Со слов подозреваемой, накануне, когда он был болен, женщина взяла банковскую карту и сняла со счета крупную сумму денег. На преступление череповчанку, по ее словам, толкнули долги по коммуналке. В пресс-службе УМВД Череповца пояснили, что потерпевший выпивает, и в тот день, когда домработница украла у него карту и обналичила её, также находился в состоянии алкогольного опьянения.

В квартире подозреваемой нашли более 100 тысяч рублей. После проведения следственных действий изъятые денежные средства будут возвращены законному владельцу.

Тэги: кража, обман пенсионеров
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