В Вологде уроки труда для девятиклассников начали проводить в промышленных мастерских

25.01.2018 [Общество]

Ученики двух девятых классов школ №22 и вечерней школы №1 в Вологде пройдут курс практического обучения в токарных и слесарных мастерских Вологодского промышленно-технологического техникума. Первые практические уроки труда состоялись накануне. Всего курс рассчитан на 34 часа: 4 часа теории и 30 практики.  По проекту, теорию учащиеся будут изучать заранее на базе школ, а практику отрабатывать в техникуме. Заниматься будут на 24 станках с мастерами производственного обучения, сообщает пресс-служба городской администрации.

- Это новая форма профориентационной работы, которая признана эффективной за счет того, что максимально приближена к реальной производственной обстановке - школьники на практике знакомятся с основами различных профессий,- рассказала начальник отдела общего и дополнительного образования Управления образования Вологды Ольга Бандяк и дополнила, для того, чтобы запустить проект, была проделана большая организационная работа.

Так, для участия в проекте школа №22 ввела элективный курс технологии за счет школьного компонента образовательной программы.

- Образовательными стандартами уроки труда в девятых классах не предусмотрены. То есть мы реализовали право образовательного учреждения и сформировали группу. Согласие на обучение ребят токарному и слесарному делу дали родители», – рассказал директор школы № 22 города Вологды Родион Малахов.

Проект пока носит статус пилотного. Как заверяют власти, результаты проекта будут проанализированы и, если он окажется успешным, к работе подключатся и другие школы Вологды, а направления трудового обучения расширят.

Предложение организовать школьные уроки труда в лабораториях промышленно-технологического техникума было высказано городскими властями в июле 2017 года. Чиновники считают, что для школьников это шанс попробовать себя в рабочих специальностях и сделать впоследствии сознательный выбор профессии, для техникума - привлечение потенциальных абитуриентов. Для города возможность получить впоследствии высококвалифицированных специалистов для предприятий Вологды.

Тэги: труд, школы
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