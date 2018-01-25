В Сямже новый корпус детского сада №2 открыли на год позже, чем планировалось

25.01.2018 [Общество]
В Сямже новый корпус детского сада №2 открыли на год позже, чем планировалось

В Сямже открыли новый корпус детского сада №2, который должны были сдать в эксплуатацию еще в декабре 2016 года.

Как сообщает пресс-служба губернатора, современное кирпичное здание площадью почти 1000 квадратных метров было построено с целью создания дополнительных мест в дошкольном образовательном учреждении. Здесь разместятся старшая и подготовительная группы, в каждой из которых по 30 малышей. На освободившиеся места в старом корпусе детского сада будут приняты 60 детей от 1,5 до 3 лет и сформированы две новые группы младшего возраста.

Строительство садика было начато в апреле 2016 года. Согласно аукционной документации, подрядчик - компания «СтройГрупп-Регион» - должен был сдать объект в эксплуатацию до 20 декабря 2016 года. Однако сроки были сорваны.

В июле 2017 года районные власти заявляли, что строительство садика будет завершено к концу августа, в сентябре – что корпус откроется в октябре 2017 года. В итоге здание открыли в январе 2018 года.

Общая стоимость проекта - 40,7 млн. рублей, 32,2 млн. из которых – средства регионального бюджета. На эти деньги построено двухэтажное кирпичное здание, проведены работы по благоустройству прилегающей территории, закуплен необходимый инвентарь и технологическое оборудование.

Помимо комнат для сна и отдыха, в дошкольном учреждении есть физкультурный и музыкальный залы, методический кабинет, пищевой и медицинский блоки, во дворе оборудованы игровые площадки, спортивный стадион и прогулочные веранды. Периметр детского сада окружен высоким забором и находится под постоянным видеонаблюдением, смонтированы системы охраны и пожарного мониторинга.

Кроме того, в новом корпусе созданы условия для инклюзивного образования ребят с ограниченными возможностями здоровья: здание оборудовано пандусом и лифтами, а дверные проемы имеют необходимую ширину.

- Сямженский район первым в Вологодской области выполнил задачу, поставленную перед нами Правительством РФ, по обеспечению потребности в местах в детских садах малышей от 1,5 до 7 лет. Очереди в дошкольные учреждения муниципалитета нет совсем, - подчеркнул губернатор Олег Кувшинников.

Тэги: детские сады
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