Правительство России разрешило чиновникам скрывать госзакупки

Правительство России разрешило чиновникам не публиковать на сайте ЕИС информацию о госзакупках, которые не представляют гостайны, включая данные по банковским операциям и лизингу. Новые правила позволят чиновникам скрывать любые закупки.

Соответствующее распоряжение, основанное на части 16 статьи 4 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», опубликовано на Едином портале правовой информации. Действовать он будет до 1 июля 2018 года. Юрист, специалист по корпоративному праву, объяснил порталу «Шторм», что рамочный формат документа поможет чиновникам избавиться от назойливого внимания борцов с коррупцией. «Да, теперь чиновники в теории могут брать в лизинг люксовые машины и яхты, проводя все сделки через специальные ведомственные конкурсные площадки и не публикуя нигде данных даже о факте размещения конкретной конкурсной закупки», – отметил он.