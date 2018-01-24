Правительство России разрешило чиновникам скрывать госзакупки

24.01.2018 [Экономика]

Правительство России разрешило чиновникам не публиковать на сайте ЕИС информацию о госзакупках, которые не представляют гостайны, включая данные по банковским операциям и лизингу. Новые правила позволят чиновникам скрывать любые закупки.

Соответствующее распоряжение, основанное на части 16 статьи 4 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», опубликовано на Едином портале правовой информации. Действовать он будет до 1 июля 2018 года. Юрист, специалист по корпоративному праву, объяснил порталу «Шторм», что рамочный формат документа поможет чиновникам избавиться от назойливого внимания борцов с коррупцией.

«Да, теперь чиновники в теории могут брать в лизинг люксовые машины и яхты, проводя все сделки через специальные ведомственные конкурсные площадки и не публикуя нигде данных даже о факте размещения конкретной конкурсной закупки», – отметил он.

Добавим, что в конце ноября 2017 года правительство России выпустило распоряжение, разрешающее госкомпаниям скрывать на сайте госзакупок своих поставщиков и подрядчиков. Теперь в реестре должны публиковаться все детали тендеров, но информацию о непосредственных победителях конкурсов можно скрыть.

Тэги: госзакупки, чиновники
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