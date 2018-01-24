В Череповце полицейские задержали в подъезде жилого дома 19-летнего наркомана

24.01.2018 [Происшествия]

В подъезде жилого дома в Череповце полицейские задержали 19-летнего наркомана. Молодой человек с пластиковой бутылкой в руке, сидящий на ступеньках, показался жильцам подозрительным. 

К правоохранителям обратились жильцы одного из домов в Индустриальном районе. Они сообщили, что на лестничной площадке находится подозрительный молодой человек. По указанному адресу направили патрульных. В подъезде на ступеньках сидел молодой человек с признаками опьянения. В руках у него была бутылка с веществом растительного происхождения. Молодого человека задержали и доставили в полицию.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков в присутствии понятых провели осмотр, в ходе которого в кармане куртки задержанного обнаружили и изъяли 2 свертка с веществом, аналогичным тому, что было в бутылке. Исследование показало, что это курительная смесь общей массой 1,822 грамма. 

Медицинское освидетельствование задержанного подтвердило факт употребления наркотика, поэтому в отношении нарушителя составили административный протокол, предусматривающей ответственность за немедицинское употребление наркотических средств. Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере".

 

Тэги: наркоманы
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