В Череповце полицейские задержали в подъезде жилого дома 19-летнего наркомана

В подъезде жилого дома в Череповце полицейские задержали 19-летнего наркомана. Молодой человек с пластиковой бутылкой в руке, сидящий на ступеньках, показался жильцам подозрительным.

К правоохранителям обратились жильцы одного из домов в Индустриальном районе. Они сообщили, что на лестничной площадке находится подозрительный молодой человек. По указанному адресу направили патрульных. В подъезде на ступеньках сидел молодой человек с признаками опьянения. В руках у него была бутылка с веществом растительного происхождения. Молодого человека задержали и доставили в полицию.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков в присутствии понятых провели осмотр, в ходе которого в кармане куртки задержанного обнаружили и изъяли 2 свертка с веществом, аналогичным тому, что было в бутылке. Исследование показало, что это курительная смесь общей массой 1,822 грамма.

Медицинское освидетельствование задержанного подтвердило факт употребления наркотика, поэтому в отношении нарушителя составили административный протокол, предусматривающей ответственность за немедицинское употребление наркотических средств. Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере".