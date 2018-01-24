Доходы бюджета Вологодской области планируют увеличить за счет налога на игорный бизнес

24.01.2018 [Экономика]

Повышение ставки налога на игорный бизнес принесет в бюджет Вологодской области более миллиона рублей. Соответствующий законопроект был принят сегодня депутатами регионального Законодательного собрания.

- В конце прошлого года были приняты поправки в Налоговый кодекс РФ, которыми в два раза повышены минимальная и максимальная планки ставок по налогу на игорный бизнес, и также введены два новых объекта налогообложения – это процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской конторы, и также тотализатора. Для того, чтобы выполнить требования федерального законодательства, сегодня мы установили ставку налога за один процессинговый центр на уровне 3 миллионов рублей, и увеличили до 14 тысяч рублей налоговую ставку за один пункт приема ставок тотализатора и букмекерской конторы, - рассказал председатель комитета ЗСО по бюджету и налогам Андрей Подволоцкий.

По данным пресс-службы ЗСО, в данный момент в Вологодской области зарегистрировано только 16 пунктов приема ставок букмекерской конторы. Ранее налоговая ставка для них составляла 7 тысяч рублей в месяц.

«Согласно расчетам, повышение ставки на 7 тысяч, позволит привлечь в областной бюджет дополнительно порядка 1,1 миллиона рублей в 2018 году», - добавил Андрей Подволоцкий.

Тэги: игорный бизнес, налоги, доходы, бюджет
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