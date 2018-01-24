В Вологде планируют объединить три детские поликлиники

24.01.2018 [Общество]

В Вологде детские поликлиники №5, №3 и №1 планируют объединить в одну. Соответствующее постановление опубликовано на сайте областного правительства.

Предполагается, что учреждения будут объединяться на базе детской поликлиники №1. До 1 мая 2018 года чиновники департамента здравоохранения должны представить в областное правительство устав новой поликлиники, полностью завершить реорганизацию планируют к 1 августа.

Уже известно, что руководить новым учреждением будет главврач детской поликлиники № 1 Александр Луговин. Ранее - с ноября 2015 года по ноябрь 2017 года - он занимал должность главного врача БУЗ ВО «Шекснинская ЦРБ». Напомним, что в 2016 году Александр Луговин оказался на втором месте по доходам среди врачей области, задекларировав доход за год 4 млн рублей.

Как сообщала газета "Звезда", до того, как Александр Луговин стал главврачом Шекснинской ЦРБ, он работал в стоматологической поликлинике Великого Устюга, в 2002 году перешел на работу в страховую компанию «Шексна» и возглавил филиал в Великом Устюге. В 2005 года возглавил отдел развития всей страховой группы «Шексна» в Череповце, позже стал там заместителем гендиректора. После продажи страховой группы «Шексна» «Согазу», в 2009 году, Александра Луговина перевели в Москву вместе с гендиректором. Там он работал  начальником Управления администрирования региональной сети всей группы «Согаз». В 2013 году возглавил региональную сеть страховой компании «Гута­-страхование» в должности вице-­президента, потом уехал в Вологду и стал руководителем службы «По защите прав застрахованных и медицинской экспертизе» территориального Фонда ОМС Вологодской области.

Тэги: реорганизация, здравоохранение
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