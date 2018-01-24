Мынчаковский фельдшерско-акушерский пункт в Вологодском районе открыли после капремонта

24.01.2018 [Общество]
Мынчаковский фельдшерско-акушерский пункт в Вологодском районе открыли после капремонта

Мынчаковский фельдшерско-акушерский пункт в Вологодском районе после капитального ремонта открылся по новому адресу, сообщает пресс-служба областного правительства.

До этого ФАП в деревне Мынчаково располагался в одноэтажном деревянном здании, которое в 2011 году  признали  аварийным. Восстанавливать его было  нецелесообразно, поэтому департамент здравоохранения области и администрация Вологодского района приняли решение переместить ФАП в другое здание, переданное из муниципальной в областную собственность.

Теперь обновленное медицинское учреждение располагается в центре деревни,  на первом этаже двухэтажного кирпичного здания, где находится другой социальный объект – школа-сад. Здесь проведен капитальный ремонт, закуплено необходимое оборудование. У ФАПа есть отдельный вход, территория вокруг него благоустроена.

На ремонт и переезд было потрачено более 1,3 млн рублей, из которых 500 тысяч  рублей - это средства областного бюджета, остальные –  доход от предпринимательской деятельности центральной районной больницы.

В десятикилометровом радиусе обслуживания  ФАПа - 27 деревень с населением более 500 человек, в том числе 38 детей. Медицинскую помощь оказывает заведующая ФАПом, два раза в неделю  прием также ведет фельдшер из поселка Северная ферма.

В областном правительстве отмечают, что сегодня развитие сельского здравоохранения строится по нескольким векторам. Первое –  это ремонт  сельских медицинских организаций, создание «опорных ФАПов», оснащенных кадрами, медицинским оборудованием и автомобилем. Второе – строительство  ФАПов в рамках  федеральной программы «Устойчивое развитие сельских поселений». Также в этом году будет реализован пилотный проект – мобильный ФАП. Первый в области передвижной ФАП на базе автобуса ПАЗ будет направлен в Кичменгско-Городецкий район.

- Существуют поселения, деревни с небольшим количеством проживающих,  поэтому строить в них ФАПы нецелесообразно, а целесообразней приобрести мобильный ФАП на базе автобуса. Тот, который будет доставлять медицинского работника. Он уже оснащён по всем стандартам для оказания медицинской помощи. Этот проект мы будем  реализовывать в этом году  в Кичменгском Городке. По его результатам сделаем выводы. Сегодня курс Министерства здравоохранения Российской Федерации направлен на внедрение мобильных медицинских комплексов и приближение медицинской помощи к населению. Это один из путей решения доступности медицинской помощи,  - подчеркнул  Сергей Бутаков.

В этом году также  запланировано строительство ФАПа в деревне Борисово Чагодощенского муниципального района, ввод в эксплуатацию  Славыневского ФАПа в Устюженском районе и Юдинского ФАПа в Великоустюгском районе.

Также планируется провести капитальный ремонт  Логдузского ФАПа в Бабушкинском районе и  Разинского ФАПа в Харовском районе.

Тэги: департамент здравоохранения, ФАП
Фото Департамента здравоохранения
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