Музей фресок Дионисия в Ферапонтово приглашает вологжан на "Зимние забавы"

24.01.2018 [Культура]

«Зимние гуляния» пройдут в Ферапонтово Кирилловского района 27 января. Гостей Музея фресок Дионисия ждут его экспозиции и выставки, кроме того, посетители смогут поучаствовать в играх на воздухе, посоревноваться в гонках на "ватрушках" и во взятии снежного города, покататься на санках с горки  и стать участниками квеста, победителю которого организаторы обещают вручить приз.

Как сообщает сайт Кирилло-Белозерского музея-заповедника, в этот день также состоится зимний праздничный забег вокруг монастыря. Начало мероприятий в 12.00, дополнительная информация по телефону (81757) 4-92-61

Тэги: фрески, музей, гуляния
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