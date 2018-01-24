Музей фресок Дионисия в Ферапонтово приглашает вологжан на "Зимние забавы"

«Зимние гуляния» пройдут в Ферапонтово Кирилловского района 27 января. Гостей Музея фресок Дионисия ждут его экспозиции и выставки, кроме того, посетители смогут поучаствовать в играх на воздухе, посоревноваться в гонках на "ватрушках" и во взятии снежного города, покататься на санках с горки и стать участниками квеста, победителю которого организаторы обещают вручить приз.

Как сообщает сайт Кирилло-Белозерского музея-заповедника, в этот день также состоится зимний праздничный забег вокруг монастыря. Начало мероприятий в 12.00, дополнительная информация по телефону (81757) 4-92-61