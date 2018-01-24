Новый завод по производству ультразвукового оборудования построят в Вологде

Современный комплекс по производству ультразвукового оборудования планирует построить вологодское предприятие «Александра-Плюс». Земельный участок под строительство нового завода выделен на улице Клубова, сообщает пресс-служба городской администрации. Подготовить площадку и начать работы планируют в мае 2018 года.

Предполагается, что строительство будет закончено через два года. Это позволит в полтора раза увеличить объемы производства и создать 30 высокотехнологичных рабочих мест. В итоге число сотрудников предприятия увеличиться до 100.

«Мы стремимся наладить «семейное» производство, приглашаем на работу детей сотрудников с 14-летнего возраста, создаем для них рабочие места. Также активно сотрудничаем с вузами, приглашаем к нам на практику студентов, чтобы они присматривались к предприятию, а самых способных выпускников по рекомендации преподавателей принимаем на работу», – рассказал директор компании «Александра-Плюс» Николай Лебедев.

За 17 лет работы компания наладила выпуск более 800 наименований промышленного оборудования на основе силового ультразвука, владеет патентами на 25 объектов промышленной собственности.

«Почти полтора года назад я был на открытии этого здания предприятия, с тех пор здесь многое изменилось. Заметно, насколько быстро предприятие растет и развивается – появилось много станков, на которых производят инновационную продукцию для различных отраслей экономики, в том числе космической и военной. Предприятие мы будем поддерживать, в частности, помогать продвижению продукции на внешние рынки, совместно с региональной Корпорацией развития представлять на различных экономических площадках», – рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Одна из последних разработок – уникальный ультразвуковой гомогенизатор молока. Установка позволяет измельчать частицы жира до однородного состояния, что позволяет остановить расслаивание продукта и сохранить его потребительские свойства. Сейчас оборудование проходит проверку, получены первые положительные результаты.