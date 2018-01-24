Новый завод по производству ультразвукового оборудования построят в Вологде

24.01.2018 [Экономика]

Современный комплекс по производству ультразвукового оборудования планирует построить вологодское предприятие «Александра-Плюс». Земельный участок под строительство нового завода выделен на улице Клубова, сообщает пресс-служба городской администрации. Подготовить площадку и начать работы планируют в мае 2018 года.

Предполагается, что строительство будет закончено через два года. Это позволит в полтора раза увеличить объемы производства и создать 30 высокотехнологичных рабочих мест. В итоге число сотрудников предприятия увеличиться до 100.

«Мы стремимся наладить «семейное» производство, приглашаем на работу детей сотрудников с 14-летнего возраста, создаем для них рабочие места. Также активно сотрудничаем с вузами, приглашаем к нам на практику студентов, чтобы они присматривались к предприятию, а самых способных выпускников по рекомендации преподавателей принимаем на работу», – рассказал директор компании «Александра-Плюс» Николай Лебедев.

За 17 лет работы компания наладила выпуск более 800 наименований промышленного оборудования на основе силового ультразвука, владеет патентами на 25 объектов промышленной собственности.

«Почти полтора года назад я был на открытии этого здания предприятия, с тех пор здесь многое изменилось. Заметно, насколько быстро предприятие растет и развивается – появилось много станков, на которых производят инновационную продукцию для различных отраслей экономики, в том числе космической и военной. Предприятие мы будем поддерживать, в частности, помогать продвижению продукции на внешние рынки, совместно с региональной Корпорацией развития представлять на различных экономических площадках», – рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Одна из последних разработок – уникальный ультразвуковой гомогенизатор молока. Установка позволяет измельчать частицы жира до однородного состояния, что позволяет остановить расслаивание продукта и сохранить его потребительские свойства. Сейчас оборудование проходит проверку, получены первые положительные результаты.

Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде "Тойота Камри" городской администрации припарковалась на стоянке для инвалидов возле офиса "Единой России"
В Кичменгском Городке два предпринимателя стреляли друг в друга из-за аукциона по продаже лесных делянок
Четыре человека погибли в столкновении "Волги", "Газели" и ВАЗа в Шекснинском районе
В правительстве Вологодской области опровергли опоздание губернатора на самолет «Москва-Вологда»
На посту замгубернатора Олег Кувшинников хочет видеть человека не старше 26 лет
Департамент градостроительства Вологды возглавит Анатолий Баранов
В Вологде продолжаются незаконные работы по сносу сталинки на улице Чернышевского
В Череповце скончалась девушка, катавшаяся на привязанной к автомобилю «ватрушке»
НЕФАЗы вместо НЕФАЗов: в Вологде потратят на автобусы 54,6 млн рублей вместо 44,6 млн
Перед департаментом здравоохранения Вологодской области снова поставили задачу внедрить электронные карты
24.01.2018 [Общество]

В Вологодской области все лесхозы объединили в одно учреждение

997
2
24.01.2018 [Экономика]

Правительство России разрешило чиновникам скрывать госзакупки

248
1
22.01.2018 [Общество]

На посту замгубернатора Олег Кувшинников хочет видеть человека не старше 26 лет

6110
9

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Правительство России разрешило чиновникам скрывать госзакупки
В Череповце полицейские задержали в подъезде жилого дома 19-летнего наркомана
Доходы бюджета Вологодской области планируют увеличить за счет налога на игорный бизнес
В Вологде планируют объединить три детские поликлиники
Мынчаковский фельдшерско-акушерский пункт в Вологодском районе открыли после капремонта
Музей фресок Дионисия в Ферапонтово приглашает вологжан на "Зимние забавы"
Новый завод по производству ультразвукового оборудования построят в Вологде
 
23.01.2018 [Общество]

Фейки презентационно-сервисного центра Вологодской области

3007
0
24.01.2018 [БлогоVO]

4 месяца прошло с того момента, как мы похоронили дядю

514
0
23.01.2018 [Обзор Прессы]

Высший класс: как школьников делят на богатых и бедных

2007
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика