В Череповце пытаются спасти кота, который поселился в заброшенном здании медучилища

24.01.2018 [Общество]
В Череповце пытаются спасти кота, который поселился в заброшенном здании медучилища

В Череповце жители Индустриального района пытаются спасти кота, который поселился в бывшем здании медучилища на улице Дзержинского, 2. Животное периодически выходит на крышу и истошно кричит, сообщает сайт мэрии города металлургов.

- Я живу неподалеку. Увидела кота, стало жалко. Потом прочитала про него в социальных сетях, там говорят, что он с конца декабря так сидит, ему даже имя дали — Ромео. Очень сильно плачет! Чтобы как-то кота поддержать, пытаемся подкармливать. Девочки головы куриные приносят, а звонарь из Воскресенского собора забрасывает их на крышу. Этаж второй, так что докинуть сил хватает только у мужчины. Последний раз кота кормили сегодня в семь утра, он был жив, но морозы сильные, ночью до -20, а непонятно, есть ли в здании отопление. Как-то раз вышку вызывали, но ей к зданию было не подъехать :там деревья и провода, -  рассказывает череповчанка Ирина Кузьминская.

Собственник здания Александр Желтов рассказал, что кота никто не видел.

 - Проблема в том, что охранники здания этого кота толком ни разу не видели. Может, он в человека периодически превращается или еще в кого, кто его знает! Если люди будут кота кормить, он так и будет на крыше сидеть, зачем ему спускаться?

Однако журналистам мужчина  пообещал, что как только охранники заметят кота, они обязательно выпустят его на улицу, если он сам того пожелает.

Тэги: коты
фото cherinfo.ru
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