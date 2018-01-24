Вологодское кружево покажут на выставке в Брянске

24.01.2018 [Культура]

В начале февраля в Брянском областном художественном музейно-выставочном центре откроется выставка «Кружевная сказка Вологды». Основой экспозиции стали современные кружевные изделия: панно, скатерти, салфетки, пелерины и манто, выполненные лучшими мастерами и художниками вологодского промысла.

Одним из самых масштабных экспонатов выставки станет скатерть Марины Пальниковой «Северная рапсодия» (2005 г.), диаметром два метра. Посетители увидят панно «Рождество» (2001 г.) кружевницы Татьяны Смирновой, в котором использован образ монументального храма Христа Спасителя в Москве, произведение Ангелины Ракчеевой «Святыни Вологды» (2003 г.) с достопримечательностями нашего города: Софийским собором, церквями и колокольней.

- Передвижная выставка вологодского Музея кружева уже объехала многие страны Европы и побывала в различных городах России: в Липецке, Рыбинске, Торжке, Симферополе и Нарьян-Маре,- сообщается на сайте Вологодского музея-заповедника.

Торжественное открытие выставки в Брянске пройдёт 2 февраля. Увидеть «Кружевную сказку Вологды» можно будет до 25 марта.

Тэги: кружево
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