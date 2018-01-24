В Вологодской области все лесхозы объединили в одно учреждение

Все лесхозы Вологодской области объединили в одно специализированное автономное учреждение - "Вологдалесхоз", сообщает сайт областного правительства. Накануне начальник департамента лесного комплекса Роман Марков провел совещание по вопросу завершения реорганизации системы лесхозов в регионе.

Процесс поэтапной реорганизации структуры лесхозов был начат в 2009 году и завершился в январе 2018 года.

- В 2017 году проведен завершающий этап по оптимизации сети лесохозяйственных учреждений. На основании постановления Правительства области от 22 мая 2017 года № 461 пять учреждений в 2017 году присоединены к лесохозяйственному объединению «Вологдалесхоз». В середине января 2018 года САУ «Грязовецкий лесхоз» также присоединен к САУ «Вологдалесхоз». В результате реорганизации филиалы во всех районах области будут выполнять работы по охране, защите и воспроизводству лесов, произошла оптимизация расходов на содержание аппарата управления, но при этом специалисты, которые работают непосредственно в лесу, продолжат работать без изменения условия труда. Оптимизация структуры лесхозов области позволит также обеспечить соблюдение единых стандартов при проведении лесохозяйственных работ, рост эффективности технологических процессов и оперативное взаимодействие в условиях пожароопасного периода, - отметил Роман Марков.