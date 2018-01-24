В Вологодском районе осудили дебошира, ударившего ножом подростка на сельской дискотеке

24.01.2018 [Происшествия]

Суд вынес приговор жителю Вологодского района, который, поссорившись с подростком на сельской дискотеке, ударил его ножом. Инцидент произошел в апреле 2017 года в поселке Сосновка.

Следствием и судом было установлено, что в тот день подсудимый отмечал свое 20-летие и пришел на дискотеку в состоянии алкогольного опьянения.

- В ответ на требование 17-летнего подростка не приставать к его знакомой подсудимый нанес несовершеннолетнему удар принесенным с собой ножом. Ранение, проникающее в брюшную полость, признано экспертами как причинившее тяжкий вред здоровью потерпевшего, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью». Суд назначил молодому человеку наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, в качестве возмещения морального вреда, подсудимый должен выплатить потерпевшему 500 тысяч рублей.

 

Тэги: напал с ножом
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