Власти заявили об устранении цифрового неравенства в Вологодской области

24.01.2018 [Общество]

Проект по устранению цифрового неравенства в Вологодской области успешно завершен. Об этом накануне на заседании регионального Госсовета заявил председатель Комитета информационных технологий и телекоммуникаций региона Андрей Никуличев.

Так, на 2017 год доля населения области, проживающего в зоне действия сотовой связи, составляет 94%. Доля населения области, использующего высокоскоростной доступ в Интернет посредством мобильной связи операторов, - 88%. Доля охвата сигналом сотовой связи федеральных и региональных автомобильных дорог - 94%.

- В последние годы началось активное развитие сетей сотовой связи 3-го поколения и строительство сетей 4-го поколения, позволяющих населению пользоваться мобильным интернетом. Операторами в 2017 году проводится модернизация базовых станций во всех районах области для увеличения зоны покрытия в стандарте связи ЗG. Все районные центры и крупные населенные пункты муниципальных районов области входят в зону уверенного приема сигнала сотовой связи операторов,  - рассказал Андрей Никуличев.

Основные проблемы по телефонизации и предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет связаны с отсутствием распределительных сетей в населенных пунктах области. Для обеспечения жителей данных населенных пунктов услугами проводной связи и доступом к сети интернет, Комитет предложил механизм реализации совместных с Вологодским филиалом ПАО «Ростелеком» мероприятий с использованием механизма государственно-частного партнерства.

Пример такого взаимодействия - Терменгское сельское поселение Верховажского района. Благодаря трехстороннему соглашению между Комитетом, администрацией поселения и вологодским филиалом «Ростелекома» у жителей населенного пункта появилась телефонная связь и высокоскоростной доступ в интернет.

В 2016 - 2017 годах заключено 16 соглашений о проведении работ по расширению сетей связи совместно с администрациями сельских поселений, сообщает пресс-служба областного правительства.

«В 2014 году правительство Вологодской области первым подписало Соглашение о реализации проекта «Устранение цифрового неравенства» с компанией ПАО «Ростелеком» и Минкомсвязи России. До конца 2016 года все включенные в проект 157 точек доступа в сеть Интернет по технологии Wi-Fi на территории области были построены», - подчеркнул Андрей Никуличев.

В 2017 году в Комитетом реализован пилотный проект по строительству антенно-мачтового сооружения в Илезском сельском поселении Тарногского района. В настоящее время работы завершены. Жители села Илезский Погост и близлежайших населенных пунктов получили возможность пользоваться услугами сотовой связи стандарта 2G и 3G. В 2018 году реализация проектов продолжится.

«Проект по устранению цифрового неравенства в Вологодской области успешно завершен. Все 157 населенных пунктов, где проживет от 250 до 500 человек, обеспечены устойчивым WI-FI абсолютно бесплатно. Все населенные пункты от 500 человек – это крупные города, муниципальные образования, обеспечены связью. По сотовой связи есть сгруппированные населенные пункты, где проживает более 500 человек. Мы приняли решение, что в рамках ГЧП будем строить за счет бюджета антенно-мачтовые сооружения. Мы запустили одну, в этом году построим еще 4. Мы сделаем все возможное для того, чтобы покрытие сотовой связью появилось там, где проживает население численностью менее 500 человек. И если понадобится увеличение объемов финансирования – мы планово будем это делать для строительства таких базовых станций», - подвел итог губернатор Олег Кувшинников.

Тэги: Интернет, связь
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