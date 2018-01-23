Череповецкая "Северсталь" обыграла московский "Спартак"

23.01.2018 [Спорт]

Череповецкая «Северсталь» одержала победу над одним из принципиальных соперников за попадание в плей-офф, московским «Спартаком».

Первый период прошёл при равной борьбе, атаки были то на те, то на другие ворота, а счёт удалось открыть "красно-белым" реализовав большинство перед самым перерывом. 

Во втором периоде Дмитрий Кагарлицкий, после выигранного вбрасывания сравнивает счет, а Матей Странски выводит «Северсталь» вперед. Но ещё до второго перерыва «Спартак» не только сравнивает счет, но и вновь начинает лидировать - 3:2. Примечательно что у "красно-белых" все три шайбы забросил Александр Хохлачев, трижды реализовав большинство своей команды.

В середине третьего периода Юрий Трубачев вновь сравнивает счет, а в овертайме, он же, оформляет дубль и приносит победу череповецкой команде 4:3.

«Нам нужно было выиграть. Хорошо, что я забил. Не важно кто забьёт. Нам просто нужны были эти очки, что мы и сделали. Спасибо всем ребятам, хорошая игра что с нашей стороны, что со стороны «Спартака». Да, очко не взяли. Но имеем, что имеем...» - сказал после игры один из героев матча Юрий Трубачев, severstalclub.ru

Несмотря на эту победу «Северстали» не удалось войти в "Кубковую восьмерку" и теперь, чтобы пробиться в плей-офф, череповчанам нужно завоевывать очки в матчах против ЦСКА и СКА. Игры пройдут 27 февраля и 1 марта, в Москве и Петербурге.

Тэги: ХК «Северсталь»
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